Zien we Sergio Pérez nog een keer terug in de Formule 1? De Mexicaan staat al een tijdje op het kandidatenlijstje van Cadillac, dat in 2026 als elfde team op de grid verschijnt. Jonathan Wheatley, voormalig sportief directeur bij Red Bull, spreekt alvast zijn steun uit voor een Formule 1-terugkeer van Pérez. Volgens de Brit is de Mexicaan ‘meer dan capabel’ om snel te wennen en aan de slag te gaan bij een nieuw team.

Sergio Pérez moest in december 2024 plaatsmaken voor Liam Lawson bij Red Bull. De Mexicaan werd na een seizoen vol teleurstellende resultaten vervangen door de Nieuw-Zeelander. Lawson werd op zijn beurt na twee races bij Red Bull vervangen door Yuki Tsunoda. Pérez heeft ondertussen een kleine pauze van de Formule 1, maar Jonathan Wheatley, voormalig sportief directeur bij Red Bull, denkt dat de Mexicaan makkelijk weer in de koningsklasse kan instappen.

“Ik denk dat hij meer dan capabel is om terug te komen en heel snel weer aan de slag te gaan in een nieuw team,” vertelt Wheatley aan Formula.Hu. De Brit, tegenwoordig teambaas bij Sauber, zag hoe Pérez vorig seizoen ‘in één van de moeilijkste stoel in de Formule 1 zat’ als teamgenoot van Max Verstappen. “Ik denk dat als we terugkijken, hij iets meer worstelde met de auto dan Max.”

Cadillac

“Ik was altijd verbaasd hoe Checo zichzelf weer kon opbouwen en sterker terug kon komen van elke tegenslag”, vervolgt Wheatley. “Hij lijkt een ongelooflijk vermogen te hebben om weer op te bouwen.” Pérez wordt in verband gebracht met het team van Cadillac, dat in 2026 hun debuut maakt. Naar verluidt houdt het elfde team tijdens het raceweekend in Miami een vergadering over hun line-up voor volgend jaar. Pérez staat op het kandidatenlijstje van het Amerikaanse team.

Het vertrouwen van Wheatley in de Mexicaan strekt zich ondertussen ook uit tot zijn technische expertise. Dit kan wel eens een cruciale troef zijn voor het team van Cadillac. “Checo begrijpt deze dingen heel goed. Ik vond altijd dat zijn uitleg aan de ingenieurs over hoe de auto zich gedroeg heel duidelijk was,” aldus Wheatley. “Checo is zeer professioneel, zeer getalenteerd en natuurlijk een zeer snelle coureur met wie het een plezier is om mee te werken.”

