Het team van Williams kan alleen maar teleurgesteld zijn na de Grand Prix van Las Vegas. Ondanks een goede startpositie eindigden beide coureurs buiten de punten. Na de race reflecteert het team dan ook teneergeslagen op een gemiste kans.

Op papier zou het circuit van Las Vegas erg goed bij Williams moeten passen. De Britse renstal is meestal erg goed op de lange rechte stukken, waarvan er in Las Vegas genoeg waren. Voorafgaand aan het weekend was Alexander Albon dan ook voorzichtig optimistisch. Dat optimisme bleek terecht toen de Williams-coureurs plek vijf en zes veroverden in de kwalificatie. Maar in de race was daar niets meer van over. Het team eindigde op plek twaalf en zestien.

“Ik had erg veel last van de slijtage vandaag”, vertelt Albon na afloop van de race. “Het was erg lastig voor ons, en de safety car hielp daar niet bij aangezien de meeste coureurs een pitstop kregen zonder al te veel gevolgen. Daarna nam ik het met oude banden op tegen iedereen met nieuwere banden. Ik kon zelf mijn banden nog maar net managen, maar ik moest harder pushen. Er zijn wel wat positieve punten aan dit weekend, maar het is natuurlijk best frustrerend om geen punten te behalen.”

“Als team deden we niets verkeerd denk ik”, voegt teamgenoot Logan Sargeant daar aan toe. “We deden het niet eens zo slecht totdat die safety car kwam. Die hielp al onze kansen om zeep. Wij hadden niet echt de mogelijkheid om een extra pitstop te maken. De rest deed dat wel, daardoor hadden zij een voordeel.”

Ook teambaas James Vowles baalt van de einduitslag. “Gisteren was een hoogtepunt, toen de coureurs en het team het geweldig deden. Vandaag waren we simpelweg niet snel genoeg. Het enige positieve wat ik kan zeggen, is dat we voor al onze concurrenten geëindigd zijn. Maar de twaalfde plek is geen troost wat dat betreft, want we hebben geen punten gescoord. Toch staan we nog steeds zevende, en we kunnen nog steeds voor die plek vechten. Wij hebben de strijd om plek zeven in handen en we moeten alles op alles zetten in die laatste race.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi: tijdschema, historie en achtergronden

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik op de Grand Prix van Abu Dhabi