Het team van Williams heeft bevestigd dat het engineering director Adam Carter heeft bedankt voor bewezen diensten. Carter was sinds 2016 in dienst bij de renstal uit Grove.

Het Britse Autosport meldt dat Williams heeft bevestigd dat Carter niet langer voor het team werkt. Het vertrek van deze ervaren kracht – Carter was sinds 1998 in de Formule 1 werkzaam – zou onderdeel zijn van de reorganisatie die teambaas en CEO Jost Capito doorvoert.

Lees ook: Williams haalt nieuwe technisch directeur binnen van Volkswagen Motorsport

Onder het bewind van Capito is er begin 2021 een nieuwe technisch directeur aangetrokken: François-Xavier Demaison. Capito en Demaison werkten eerder samen bij Volkswagen Motorsport, dat grote successen behaalde in de rallysport. Volgens Autosport haalde Williams eind 2021 met de Belg Sven Smeets ook een nieuwe sporting director binnen met een verleden bij Volkswagen Motorsport.

In interview met FORMULE 1 Magazine verklaarden Capito en Demaison een cultuuromslag binnen Williams te willen bewerkstelligen. Daarnaast proberen ze een duidelijke en hiërarchische technische structuur neer te zetten. Na een puntloos 2020 klom Williams in 2021 met 23 punten op van de tiende naar de achtste stek in het WK.

Lees ook: Het rally-DNA achter Williams’ wedergeboorte: ‘Zo anders is een F1-team niet’