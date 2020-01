Williams-coureur Nicholas Latifi kiest 6 als racenummer

Nicholoas Latifi heeft bekend gemaakt dat hij 6 kiest als racenummer in de Formule 1. Eind november werd de Canadees aangekondigd als Williams-coureur voor 2020. Vandaag pas heeft hij zijn nummer bekendgemaakt. Latifi is na Nico Rosberg tot 2016 die kiest voor racenummer 6.



In een video op de sociale kanalen van Williams legt Nicholas Latifi uit waarom hij 6 kiest als racenummer. “Ik kies voor racenummer 6 omdat ik afkomstig ben uit Toronto. Toronto staat bekend als ‘de zes’, omdat de telefoonnummers er te herkennen zijn aan 416 of 647″, begint Latifi zijn uitleg.”Het is een beetje flauw, maar het is me bijgebleven”, gaat de Canadees verder. “Vandaar mijn keuze.”

Nicholas Latifi volgt met zijn racenummer 6 Nico Rosberg op. De Duitser gebruikte het nummer van 2014 tot het einde van zijn carrière na het behalen van de wereldtitel in 2016. Racenummer 6 was sinds 2019 terug beschikbaar, aangezien een nummer 3 jaar voorbehouden blijft voor een mogelijke terugkeer van een coureur.

