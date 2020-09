Williams-coureurs maken zich geen zorgen om verandering van management

George Russell en Nicholas Latifi gaan de betrokkenheid van de Williams-familie missen, maar hebben er vertrouwen in dat de nieuwe eigenaar Dorilton Capital het beste voor heeft met het team en een goed nieuw management zal neerzetten.

De Grand Prix van Italië wordt de laatste race waarbij Claire Williams als adjunct-teambaas de leiding over het team heeft, met de Williams-familie die na het raceweekend terugtreedt wat betreft haar betrokkenheid bij de renstal die in de toekomst wel haar naam blijft dragen.

“Frank en Claire Williams hebben mij de kans gegeven in de Formule 1, waar ik ze enorm dankbaar voor ben”, zegt Russell, die het erg jammer vindt dat de familie straks geen rol meer speelt binnen het team. Wat hem echter gerust stelt, is dat ‘Claire en de Williams-familie denken dat dit het beste is.”

In Dorilton Capital heeft Williams volgens Russell ook een nieuwe eigenaar met veel passie voor de sport. Teamgenoot Latifi twijfelt er daarbij niet aan dat er op de juiste termijn een nieuw teammanagement wordt aangesteld. “Ik maak me er geen zorgen om”, zegt de Canadees.

“Claire heeft aangegeven dat ze vertrouwen heeft in Dorilton Capital en hun visie voor het team. Daar vertrouw ik op mijn beurt dan ook op”, vervolgt Latifi. “Wat er verder de komende weken of maanden gebeurt, moeten we maar zien.”

De grote vraag – met Dorilton Capital dat al wel een nieuw bestuur heeft aangesteld – is natuurlijk wie de nieuwe teambaas wordt. “Ik!”, grapt Russell. “Vanaf de volgende race ben ik zowel coureur als teambaas.”

Serieuze namen, zingen nog niet rond. De enige naam die is geopperd, zij het niet specifiek als teambaas, is die van voormalig Manor-baas Graeme Lowdon. Hij zou als adviseur een rol hebben gespeeld bij het eveneens bij de overname betrokken investeringsfonds Eden Rock.

