Alex Albon en Logan Sargeant deden goede zaken voor Williams tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. Beide coureurs zaten er goed bij in Q3 en hebben uitzicht op punten in de race morgen. Punten die het team hard nodig heeft om AlphaTauri achter zich te laten in het constructeurskampioenschap.

“Ik ben heel blij. Dit is zo’n weekend waarbij we het goed voor elkaar moesten krijgen”, erkent Alex Albon na afloop van de zinderende kwalificatie. “We riepen al enige tijd dat dit circuit goed bij onze auto zou passen, dus we hebben onszelf ook wat druk opgelegd. Je moet dan een goede kwalificatie rijden en dat is gelukt. Ik ben ook heel blij voor Logan want met twee auto’s in de top tien hoop ik dat we strategisch hier ons voordeel uit kunnen halen in de race.”

Ook Sargeant snel in de Williams

Logan Sargeant stond te stralen tegenover de verzamelde pers. “De focus lag vandaag volledig op mijzelf en ik keek niet naar de anderen en dat betaalde zich uit. Naarmate het seizoen richting het einde loopt, wordt de druk steeds hoger in de kwalificatiesessies. Het was daarom fijn dat ik vandaag snelle ronden reed.”

“Ook is belangrijk is dat ik nu het potentieel uit de auto kreeg, iets wat me de afgelopen races niet lukte. En dan vooral hier op een baan waar onze auto snel is, dat is geweldig. Ik heb zoveel werk verzet dit seizoen, dus het is mooi dat het dan eindelijk een keer lukt”, besloot de Amerikaanse Williams-coureur.

