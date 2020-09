Williams-coureurs tegen reversed grid-races: ‘We zullen opgegeten worden’

George Russell en Nicholas Latifi zien het plan van de Formule 1 om toch nog te kijken naar de mogelijkheid voor reversed grid-races niet zitten. Russell vreest vooral dat hij er dan ‘stom’ uitziet omdat hij alleen maar ingehaald zal worden, terwijl Latifi waarschuwt dat uitzonderlijke uitslagen minder waarde zullen hebben.

Na de knotsgekke Grand Prix van Italië afgelopen weekend laaide de discussie over de reversed grid-races opnieuw op. De Formule 1 zou opnieuw naar het plan gaan kijken, welke eerst werd afgeschoten door meerdere teams. Hoewel unanimiteit niet meer nodig is voor het doorvoeren van regels vanaf volgend seizoen, zien de Williams-coureurs geen heil in het plan.

“We zitten in de langzaamste auto”, zegt Russell. “We zullen dan opgegeten worden en moeten dan alleen maar verdedigen. Je ziet er dan stom uit als je de hele tijd wordt ingehaald door de rest. Je rijdt dan tegen coureurs die later kunnen remmen. Als ik in één van de topauto’s had gezeten, had ik dat wel gewild omdat je dan van ver kan komen en anderen kan inhalen. Je lijkt dan net een held. Maar voor ons is het in deze situatie onmogelijk om tegen auto’s te racen die veel sneller zijn”, aldus de Brit.

Ook Latifi ziet het plan niet zitten, al is het alleen al omdat de resultaten dan minder waarde hebben. “Ik zou alleen vóór dit plan zijn als dit voor de hoofdrace zou zijn. Als races zoals Monza elk weekend gebeuren dan heeft het minder waarde als je dat soort uitslagen hebt. Brazilië vorig jaar had ook een ander podium, dat zorgt voor aandacht voor die jongens en de Formule 1. Elke race zo’n uitslag is niet zo aantrekkelijk”, concludeert de Canadees.