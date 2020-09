Williams-duo kijkt uit naar fysieke uitdaging op Mugello

Mugello gaat dankzij de snelle bochtencombinaties en de hitte fysiek gezien een enorme uitdaging worden. George Russell en Nicholas Latifi kijken daar enorm naar uit.

Beide coureurs hebben in het verleden al gereden op de Toscaanse omloop. George Russell is lovend over het circuit. “Ik heb hier zes jaar geleden geracet en het is één van de beste circuits waar ik ooit heb gereden. Het circuit is ook enorm fysiek. Ik kijk er enorm naar uit”, zegt George Russell.

De Brit heeft meer vertrouwen in dit weekend. “Het circuit zou ons op papier beter moeten liggen dan Spa-Francorchamps en Monza. Ik hoop dus op een goed weekend”, aldus Russell.

Nicholas Latifi denkt dat Mugello ongelooflijk zwaar gaat worden voor de nek. “De laatste keer dat ik hier was, was in 2014 tijdens een testdag en daarvoor heb ik er in 2012 geracet. Het is dus alweer een tijdje geleden. Het gaat zwaar worden met deze auto’s aangezien het een hogesnelheidsbaan is en fysiek het een zwaar circuit is. Ik kijk uit naar deze uitdaging en het is altijd leuk om op nieuwe circuits te racen”, vertelt Nicholas Latifi.

