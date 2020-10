Williams-duo baalt na gemiste kans: ‘Q2 zat er zeker in’

George Russell en Nicholas Latifi kwamen vandaag niet verder dan een zeventiende en achttiende tijd. Er zat volgens de Williams-coureurs meer in. “Q2 was zeker mogelijk vandaag.”

George Russell was na afloop van de kwalificatie niet tevreden. “Het was een zeer frustrerende sessie. Ik reed geen goede ronde. Het was lastig om de banden aan de praat te krijgen. We kregen maar geen temperatuur in de banden”, vertelt de Brit aan F1.

Het ging volgens hem zelfs beter in de derde vrije training. “We waren echt sterk in de training. Ik verloor toen zes á zeven tienden door een gele vlag. Q2 was dus echt gewoon mogelijk vandaag”, aldus Russell.

Ook teamgenoot Nicholas Latifi denkt dat Q2 er inzat. “Ik was niet blij met mijn ronde. Het was een beetje een slordige ronde. Ik had een paar momentjes en dat heeft me Q2 gekost. Echt een gemiste kans”, zegt Nicholas Latifi in gesprek met F1.

Hij kijkt wel uit naar de race. “We hebben geen racesimulaties gedaan vandaag. Het is dus niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Ook is er nog een kans op regen”, aldus de Canadees.

