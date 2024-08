Na maanden van speculatie maakte Carlos Sainz aan het begin van de zomerstop bekend dat hij de overstap maakt naar Williams. De spreekwoordelijke kurk op de rijdersmarkt-fles verruilt Ferrari in 2025 voor het team uit Grove. Volgens sommige experts gaat de Spanjaard erop achteruit, al weet Günther Steiner dat Williams nu over een van de beste duo’s in de Formule 1 beschikt.

Günther Steiner is na zijn carrière als Haas-teambaas volledig in de rol van analist gekropen. Zonder filter laat hij zijn licht schijnen over de Formule 1. Dat Carlos Sainz de langverwachte transfer heeft gemaakt naar Grove, verbaast hem enigszins. “Carlos (Sainz, red.) is erg goed en ik heb hem heel hoog zitten, maar ik had niet verwacht dat hij naar Williams zou gaan”, zei Steiner onlangs in een podcast.

‘Deuren naar Alpine en Audi stonden open’

“Je kunt zien dat Williams dit jaar niet zo competitief is als het zou moeten zijn, daar moeten we eerlijk over zijn”, legde hij uit. “Maar James Vowles heeft zowel Albon als Sainz kunnen overtuigen.” Alexander AIbon verlengde eerder dit jaar zijn contract met het team. “Ik heb geen idee wat er is gezegd, maar ik was erg verrast dat Sainz voor Williams koos, zeker omdat hij de deuren open had staan naar Alpine en Audi”, voegde Steiner eraan toe. “Dat zijn nota bene fabrieksteams.”

Steiner begrijpt wel dat ze bij Williams voor een ervaren coureur hebben gekozen. “Ik zou hetzelfde hebben gedaan”, vervolgde hij. “Als je een team dat op dit moment worstelt wil verbeteren, is de beste optie om twee ervaren coureurs te contracteren. Logan (Sargeant, red.) heeft twee jaar de tijd gehad. Die gok heeft blijkbaar niet gewerkt, dus dan moet je veranderingen doorvoeren. Petje af voor James Vowles, ik denk dat Williams straks een van de beste duo’s in de Formule 1 heeft.”

