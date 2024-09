Slecht nieuws voor Williams-junior Zak O’Sullivan: door een gebrek aan budget is hij genoodzaakt om het Formule 2-kampioenschap vroegtijdig te verlaten. De Britse coureur debuteerde dit seizoen in de opleidingsklasse en heeft al twee races gewonnen. Helaas komt O’Sullivan geld tekort om deel te nemen aan de laatste drie wedstrijden van het seizoen.

Zak O’Sullivan werd twee jaar geleden opgenomen in het opleidingsprogramma van Williams. Kort daarna kwam hij uit in de Formule 3 met Carlin en later met Prema. Met het Italiaanse team werd hij in 2023 tweede in het kampioenschap, achter de Braziliaan Gabriel Bortoleto. Dat jaar maakte hij ook zijn debuut in een Formule 1-auto. Tijdens de eerste vrije training voor de GP van Abu Dhabi zat hij achter het stuur van de Williams FW45.

Dit seizoen stroomde hij door naar de Formule 2 met ART Grand Prix. In Monaco werd hij nog eerste tijdens de hoofdrace en in Spa kroonde hij zich tot winnaar van de sprint. Helaas moet Zak O’Sullivan zich nu terugtrekken door een gebrek aan budget. Hij staat momenteel op de dertiende plaats in het kampioenschap.

Formule 2-coureur Zak O’Sullivan won in mei nog de hoofdrace in Monaco (Getty Images)

