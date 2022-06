Alexander Albon heeft er pas zeven races voor Williams op zitten, maar heeft daarin al een erg goede indruk gemaakt op Williams-kopstuk Dave Robson.

Robson, head of vehicle performance bij het team uit Grove, laat aan Racefans weten dat hij over het algemeen zeer goed te spreken is over wat Albon bij Williams laat zien. “Vooral in de races. Ik ben echt onder de indruk van hoe hij zich tijdens de wedstrijden etaleert.”

Lees ook: Albon: ‘Het werkt bij Williams niet heel anders dan bij Red Bull’

De 26-jarige Albon wist dit jaar in vijf van de zeven races de streep te halen en deed dat twee keer in de top tien. Goed voor drie punten, tot op heden. Het hoogtepunt was zijn enorm lange run op harde banden in Melbourne, waar hij pas een ronde voor het eind een stop maakte en als tiende eindigde.

“Hij is zo kalm achter het stuur in de races”, toont Robson zich onder de indruk van de Britse Thai. “Hij heeft een gave om er gewoon voor te gaan, het grote geheel te overzien en de stint heel goed te managen. Dat is echt indrukwekkend”, prijst de Williams-topman Albon.

De kwalificaties zijn daarentegen wat lastig, erkent Robson, omdat Albon met de Williams FW44 nou eenmaal over beperkt materiaal beschikt. Het team en de coureur leren elkaar echter steeds beter kennen, dus Robson denkt dat Albon over de hele lijn nog betere prestaties kan gaan laten zien.

Lees ook: Albon geniet van eerste werkdag bij Williams: ‘Geweldig om terug te zijn’