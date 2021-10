Williams-reserve en -testcoureur Jack Aitken heeft alvast aangekondigd dat hij in Abu Dhabi weer eens in actie komt voor het team. De Koreaanse Brit zal dan de eerste vrije training voor zijn rekening nemen.

Aitken, 26, maakte vorig jaar natuurlijk zijn Grand Prix-debuut voor Williams in Sakhir. Hij stapte toen in als vervanger van George Russell, die op zijn beurt de positief op corona geteste Lewis Hamilton verving bij Mercedes. Aitken finishte zijn debuutrace als zestiende.

Lees ook: Debutant Aitken: ‘Heb het team zelf een berichtje gestuurd met de vraag wat er ging gebeuren’

Aitken zat daarna nog één keer achter het stuur voor Williams. Eind 2020 reed hij in de Abu Dhabi-rookietest voor het team. Dit seizoen heeft hij nog geen meter gemaakt in de Formule 1. Al raakte Aitken eerder dit jaar ook geblesseerd bij een zware crash tijdens de 24 Uur van Spa-Francorchamps in de GT’s.

Lees ook: Williams-reserve Jack Aitken loopt meerdere verwondingen op na zware crash 24 Uur van Spa-Francorchamps

Inmiddels is Aitken weer fit en racet weer in de GT’s. Later dit jaar mag hij dus ook weer instappen bij Williams. “Ik vind het enorm cool om te mogen melden dat ik in Abu Dhabi aan VT1 meedoe voor Williams”, schrijft hij op social media. “Ik verheug me er enorm op het jaar zo op de juiste manier af te sluiten.”

Het is voor Williams niet onlogisch om Aitken weer testtijd te geven, want hij doet veel werk in de simulator voor het team. Of hij ook weer aan de Abu Dhabi-test na de seizoensfinale meedoet, is nog niet bekend. Williams heeft naast Aitken ook Roy Nissany, Jamie Chadwick en Logan Sargeant nog in de boeken als juniorrijders.