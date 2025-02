Naar verluidt heeft Williams een nieuwe titelsponsor gevonden voor het seizoen 2025. Het team zou binnenkort onthullen dat het in zee gaat met Atlassian, een Australisch techbedrijf met een miljardenomzet. Een nieuwe titelsponsor zou de Britse renstal een belangrijke impuls kunnen geven voor de toekomst. Met topcoureurs Alex Albon en Carlos Sainz hoopt Williams op de lange termijn sterk te groeien.

Zakenplatform SportBusiness meldde donderdag dat Williams op het punt staat een overeenkomst te tekenen met Atlassian. Het bedrijf zou de nieuwe titelsponsor worden van het historische Formule 1-team. Atlassian zou de zoveelste grote geldschieter zijn die zich aan Williams verbindt. Met de komst van Carlos Sainz sloot het team ook al een deal met Santander, een grote Spaanse bank en van oudsher een belangrijke sponsor in de Formule 1.

De belofte van Carlos Sainz zou veel bedrijven naar Williams lokken. De Spaanse vedette won in 2024 nog twee Grands Prix met Ferrari, maar moest ten behoeve van Lewis Hamilton het veld ruimen. Sainz verbond zich voor de lange termijn aan Williams, in de hoop dat de Britten in de toekomst weer een competitief team worden. Sainz heeft tot nu toe alleen wat testrondes gereden in oude bolides, maar volgens teambaas James Vowles betaalt de samenwerking zich nu al uit. De nieuwe bolide van het Britse raceteam, de FW47, wordt op 14 februari onthuld tijdens een eigen launch event.

