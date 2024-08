Williams-teambaas James Vowles wil zijn excuses aanbieden aan Mick Schumacher. In een verklaring over waarom hij Franco Colapinto verkoos boven Mick Schumacher, noemde hij de reservecoureur van Mercedes ‘niet speciaal’. Vowles komt terug op zijn uitspraken en benadrukt dat de 25-jarige Duitser een ‘ongelofelijk sterke coureur’ is.

De media in Monza vroegen James Vowles vrijdag naar zijn keuze voor Franco Colapinto; de jonge Argentijn werd deze week aangewezen om de worstelende Logan Sargeant te vervangen. Mick Schumacher leek lange tijd de aangewezen persoon om in te stappen bij Williams, maar volgens Vowles was de jongste Schumacher-telg ‘niet speciaal’ genoeg om een stoeltje te kunnen opeisen.

‘Domme vergelijking’

Achteraf heeft Vowles spijt van deze uitspraken. “Ik las de krantenkoppen later,” zei hij zaterdag tegen F1 TV. “Wat vooral naar voren kwam, was dat ik hem ‘niet speciaal’ noemde. Dat wil ik graag even verduidelijken. Ik ben hier niet om Mick (Schumacher, red.) in de grond te boren. Als reservecoureur bij Mercedes zit hij bij een kampioenswaardig team – hij is gewoon ongelofelijk sterk.”

“Het woord ‘speciaal’ gebruikte ik in de context van meerdere wereldkampioenen zoals Ayrton Senna en Lewis Hamilton,” lichtte Vowles toe. “Dat was natuurlijk een hele domme vergelijking. Mick Schumacher heeft gewoon een moeilijke periode gehad, maar nu heeft hij een heel sterk team om zich heen en boekt hij veel progressie. Het is belangrijk dat ik dit rechtzet, omdat het gewoon helemaal verkeerd overkwam.”

