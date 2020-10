Williams-teambaas Roberts bevestigt: ‘Russell en Latifi onze coureurs in 2021’

Simon Roberts heeft een einde gemaakt aan de speculatie over de toekomst van George Russell. Tijdens de persconferentie in Imola bevestigde de Williams-teambaas dat George Russell en Nicholas Latifi ook in 2021 het rijdersduo voor het team uit Grove vormen.

George Russell en Nicholas Latifi vormen ook volgend jaar het rijdersduo van Williams. Dat hebben teambaas Simon Roberts en George Russell bevestigd tijdens de persconferentie in Imola. De contractverlenging van Nicholas Latifi werd in juli al aangekondigd, over de toekomst van Russell bij het Britse team ontstond de afgelopen weken onduidelijkheid, onder meer door uitspraken van Roberts.

Williams heeft nu een einde gemaakt aan de geruchten over Russells toekomst. Even leek het erop dat Sergio Pérez de Britse jongeling zou vervangen bij het team uit Grove, maar zover kwam het dus niet. “We behouden deze jongens als coureurs voor 2021”, is Roberts duidelijk tijdens het persmoment.

Ook George Russell herhaalt dat hij een contract heeft voor 2021 en dat contract zal uitdienen. Op Twitter kan er ook een grapje af bij de Brit, die met zijn tweet een referentie maakt naar Kimi Räikkönens bericht op Instagram eerder vandaag. Alfa Romeo maakte vrijdagochtend bekend dat Räikkönen ook in 2021 actief blijft in de Formule 1, de Fin deelde dat op geheel eigen wijze op zijn Instagram.

