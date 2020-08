Williams-testrijder Roy Nissany neemt vrije training Barcelona voor zijn rekening

De 25-jarige Roy Nissany maakt vrijdagochtend zijn officiële Formule 1-debuut bij het team van Williams, waar hij plaats mag nemen in de auto van George Russell.

Nissany is sinds het begin van dit jaar de testcoureur van Williams. Daarnaast rijdt hij bij Trident in de Formule 2, waar hij dit seizoen één punt pakte tijdens de hoofdrace van de Grand Prix van Oostenrijk.

Nissany heeft al vaker plaatsgenomen in een Formule 1-auto. Zo reed hij in 2014 in een Sauber en nam hij eind vorig jaar de testen in Abu Dhabi voor het team van Williams voor zijn rekening. Nissany kijkt enorm uit naar vrijdag. “Voor het eerst een vrije training rijden is een gigantische mijlpaal voor een coureur. En ook voor mijn vaderland, Israël, is het een gigantische prestatie”, zegt de trotse Nissany.

Roy Nissany is niet de eerste Israëlische Formule 1-coureur: zijn vader Chanoch Nissany reed al eerder een vrije training tijdens de Hongaarse Grand Prix in 2005 voor het team van Minardi. Echt succesvol was dit niet: hij was namelijk 6,8 seconde langzamer dan Christijan Albers en 12,9 seconde langzamer dan de snelste man van de vrije training, Alexander Wurz.

