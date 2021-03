Williams ziet McLaren als voorbeeld: ‘Kunnen minimaal hetzelfde bereiken’

Williams-CEO Jost Capito ziet de wederopstanding van McLaren als voorbeeld voor zijn team. Volgens de Duitser kan Williams over enkele jaren opnieuw vooraan meedoen in de Formule 1. “Er valt geen enkele reden te verzinnen waarom wij niet hetzelfde zouden kunnen.”

Net als voor enkele andere teams wordt 2021 een overgangsjaar voor Williams. Het team in Grove zet nu al zwaar in op de regelrevolutie in 2022, om volgend jaar hopelijk een ‘grote stap’ te zetten. “We zullen in 2021 zo hard mogelijk strijden, maar onze focus ligt absoluut op 2022 en de jaren daarna”, vertelt CEO Jost Capito aan Crash.

In die ‘jaren daarna’ wil Williams opnieuw vooraan meedoen in de Formule 1. “We blijven wel realistisch, er bestaat geen snelle of makkelijke oplossing voor ons probleem. We werken vooral aan een nauwkeurig plan om dit fantastische team stap voor stap weer op te bouwen”, zegt de Duitser, die duidelijke doelen heeft. “Op korte termijn moeten we keihard vechten op de baan en proberen om het maximale uit iedere opportuniteit te halen. Maar als ik naar de langere termijn kijk, dan willen we dat Williams weer races wint.”

McLaren, dat andere Britse traditieteam, slaagde er de afgelopen jaren in het tij volledig te keren. In 2017 eindigde het team uit Woking als voorlaatste in het constructeurskampioenschap, vorig seizoen veroverde McLaren de derde plek. Die wederopstanding motiveert Capito.

“Mclaren heeft de afgelopen jaren fantastisch werk verricht. Mijn idee daarover is helder: er valt geen enkele reden te verzinnen waarom wij niet hetzelfde zouden kunnen. We hebben alle ingrediënten in huis om precies hetzelfde te doen. Het is erg lastig om daar een tijdsaanduiding van twee, drie of vier jaar op te plakken, maar ik ben ervan overtuigd dat we minimaal hetzelfde kunnen bereiken als McLaren.”

