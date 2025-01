Goed nieuws voor Red Bull: de windtunnel van het Oostenrijkse team is naar verluidt eerder klaar dan verwacht. De bouw van de nieuwe faciliteit ligt namelijk drie maanden voor op schema. De gloednieuwe windtunnel is waarschijnlijk zelfs in 2026 al volledig operationeel, waardoor de 2027-bolide in de nieuwe faciliteit kan worden ontworpen.

De snelle bouw van Red Bulls windtunnel komt als geroepen, want de concurrentie zit op dat vlak ook niet stil. McLaren opende in 2023 al een nieuwe windtunnel, en plukte daar de vruchten van met de sterke MCL38 in 2024. Ook Aston Martin heeft binnenkort een vergelijkbare faciliteit tot hun beschikking.

Christian Horner deed eerder al zijn beklag over de verouderde windtunnel. “Onze windtunnel is een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog”, aldus de teambaas, die bijval kreeg van technisch directeur Pierre Waché.

Invloed op prestaties

De Franse ingenieur schreef zelfs een aantal van de problemen van de RB20 toe aan de oude faciliteit. “Sommige aspecten die te maken hebben met het feit dat we niet de prestaties leveren die we hadden verwacht, hebben te maken met de correlatie”, merkte Waché op. “We gebruiken een tamelijk oude windtunnel en als gevolg van onze eerste plaats in het kampioenschap hebben we minder uren beschikbaar dan onze tegenstanders.”

Red Bull-adviseur Helmut Marko benadrukt dat een moderne windtunnel de situatie over twee jaar zou moeten verbeteren. De Oostenrijker legt uit: “Onze windtunnel dateert van net na de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft natuurlijk nadelen. Het duurt erg lang om de temperatuur erin te laten stijgen. De tunnel is verouderd en ik hoop dat in 2026 onze nieuwe windtunnel in gebruik kan worden genomen.”

