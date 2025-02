De middagsessie van de eerste wintertest in Bahrein dient zich aan. Tien nieuwe coureurs wagen zich straks op het circuit in Sakhir; alle teams kiezen voor een rijderswissel. Na een probleemloze eerste sessie is het te hopen dat er ook in de middag genoeg testmeters gereden kunnen worden. Ook viervoudig wereldkampioen Max Verstappen komt in actie.

LEES OOK: UPDATE | Wintertest Bahrein dag 1: Lawson maakt eerste spin, Antonelli uitblinker

Team Coureur McLaren Lando Norris Ferrari Charles Leclerc Red Bull Max Verstappen Mercedes George Russell Aston Martin Lance Stroll Alpine Pierre Gasly Haas Esteban Ocon Racing Bulls Isack Hadjar Williams Carlos Sainz Sauber Gabriel Bortoleto

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.