‘Wintertest wordt gehouden in Bahrein bij uitstel GP van Australië’

De Grand Prix van Australië wordt hoogstwaarschijnlijk uitgesteld en mogelijk zelfs afgelast en dat gaat ook gevolgen hebben voor de wintertest, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport. De test, voorafgaand aan het seizoen, wordt dan niet in Spanje gehouden, maar in Bahrein.

In november bespraken de teams dit nog, alleen werd het voorstel toen van tafel geveegd. Het klimaat in Bahrein mag dan beter zijn, maar logistiek gezien, zeker met COVID-19, is het niet echt handig om een test in Bahrein te houden en dus wilden de teams als vanouds testen in Barcelona, maar dat gaat dus waarschijnlijk niet gebeuren.

Racefans en Autosport meldden op maandag dat er grote twijfels zijn of de race op het stratencircuit in Melbourne wel doorgaat. Australië heeft zeer strenge maatregelen en reisrestricties genomen om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. De kaartverkoop van de Grand Prix is ook nog niet van start gegaan en aangezien het om een stratencircuit gaat en ze het circuit moeten opbouwen, moeten ze op tijd weten of de wedstrijd wel of niet doorgaat. Het lijkt er dus op dat de Grand Prix van Australië opnieuw niet doorgaat.

Als Australië wordt uitgesteld, dan wordt Bahrein de eerste race van het seizoen en dan is het logistiek bekeken een stuk handiger om de wintertest in Bahrein te organiseren en dat gaat dus volgens het Italiaanse medium gebeuren. Tussen 12 en 14 maart krijgen de teams en coureurs de kans om aan de 2021-bolides te wennen en twee weken later wordt dan de Grand Prix van Bahrein verreden.

