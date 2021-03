Wolff: ‘Aston Martin en McLaren interessante rivalen binnen Mercedes’ mooie klantenbestand’

Mercedes voorziet naast het eigen kampioenschapsteam liefst drie andere renstallen van motoren en mag zich zodoende als officieuze hofleverancier van de Formule 1 zien. Mercedes-chef Toto Wolff prijst zich daarbij gelukkig met de ‘mooie merken’ die Mercedes tot haar klanten mag rekenen.

In McLaren en Aston Martin ziet Wolff ook ‘interessante uitdagers’ binnen Mercedes’ motorprogramma. De twee teams werden in 2020 derde en vierde in het WK, maar lijken nog een lange weg te gaan hebben om Mercedes bij te halen. Complotdenkers mogen daarbij misschien roepen dat een klantenteam een leverancier toch niet mag verslaan, maar volgens Aston Martins Sebastian Vettel ligt dat toch anders.

“Ik snap wel waar die vraag vandaag komt”, reageert Vettel weliswaar op die suggestie, maar: “hoewel dat in het verleden wellicht zo was en hier misschien zelfs in het heden nog enkele voorbeelden van te noemen zijn – lijkt die vrees me ongegrond. Bij een merk als Mercedes kun je er immers wel op vertrouwen dat je eerlijk wordt behandeld en dat we ze gewoon mogen verslaan als we sneller zijn.”

Als aandeelhouder van Aston Martin zal Wolff er vast ook geen al te veel moeite mee hebben als het team Mercedes dit jaar af en toe verslaat en een race wint. Zolang dit niet te vaak gebeurt, althans. Vorig jaar won Aston Martin-voorganger Racing Point één race, de Grand Prix van Sakhir. McLaren heeft sinds 2012 geen races meer gewonnen en behaalde haar laatste zege zo dus ook met Mercedes-power.

Aston Martin en McLaren zijn in 2021 ‘nieuwe’ namen binnen Mercedes’ klantenbestand, al leverde Mercedes al meer dan tien jaar motoren aan Aston Martin-voorgangers Racing Point en Force India. McLaren is dus ook geen onbekende van Mercedes, dat van 1995 tot en met 2014 samenwerkte met het Britse team en jarenlang McLaren-aandeelhouder was. Williams is Mercedes’ derde en laatste klant.