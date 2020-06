Wolff: ‘Betrouwbaarheid cruciaal in eerste races met ingekorte kalender’

Betrouwbaarheid is cruciaal nu de Formule 1 een seizoen wacht waarin er vermoedelijk minder Grands Prix op de racekalender staan. Dat stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Door Luis Vasconcelos

Acht races staan er vooralsnog op de herziene, Europese racekalender. Er zullen er ongetwijfeld meer volgen, met Formule 1-eigenaar Liberty Media die op 15 tot 18 Grands Prix mikt, maar of we de oorspronkelijke 22 zullen halen? De kans lijkt klein, en dat heeft ook gevolgen voor de titelstrijd, verwacht Mercedes-teambaas Toto Wolff.

“Deze nieuwe kalender en de coronacrisis werpen nieuwe uitdagingen voor ons op”, vertelt Wolff in interview met onder meer FORMULE 1. “Ik denk dat betrouwbaarheid cruciaal zal zijn tijdens de eerste races”, stelt Wolff, terwijl hij tevens denkt dat dit juist een vraagteken kan zijn: “De auto’s komen vrijwel direct uit de vrachtcontainer uit Australië, we hebben weinig kans gehad ze op de testbank te zetten.”

“We zulke elke sessie dus volledig moeten benutten om te leren. De ingekorte kalender vormt een uitdaging voor iedereen, en het team met de snelste én meest betrouwbare wagen zal kampioen worden”, gooit Wolff er een algemene wijsheid uit die volgens hem dus extra geldt met minder races op het programma.

Lees ook: Mercedes haalt oud paard van stal voor training Bottas en Hamilton

Over dat aantal races gesproken, Wolff is blij dat het seizoen aftrapt met de 8 Europese ronden. “En ik geloof ook dat die twee races in het Midden-Oosten (in Bahrein en Abu Dhabi in december, red.) spoedig worden bevestigd. Verder moeten we maar zien hoe alles zich ontwikkelt. Het is schieten op een bewegend doelwit, maar ik hoop dat we in de herfst nog een mooi aantal overzeese races hebben.”

Lees ook: Wolff over zijn toekomst, Mercedes, Hamilton en Vettel: ‘Hebben gelachen om de geruchten’