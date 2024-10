Toto Wolff is wel blij met de aanhoudende gevechten tussen Lando Norris en Max Verstappen. Volgens de Mercedes-teambaas zorgen de incidenten tussen de twee titelrivalen voor een spectaculaire ‘show’, waar ook Mercedes van profiteert. Wel vindt Wolff het fijn dat Verstappen tijdstraffen van in totaal twintig seconden kreeg tijdens de GP in Mexico.

Het gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen, en de daarop volgende twee tijdstraffen voor de Nederlander, zijn ook in de dagen na de Mexicaanse Grand Prix nog altijd het onderwerp van gesprek. Mercedes-teambaas Toto Wolff applaudisseert het besluit van de stewards om Verstappen twintig seconden aan straf te geven.

“Ik denk dat het een heel goede beslissing van de stewards was”, vertelt Wolff aan OE24. “En dat het voor de toekomst duidelijk maakt dat dit vuile rijden niet meer toegestaan is. Dus een verschrikkelijke straf van twintig seconden is het juiste precedent om te scheppen om ervoor te zorgen dat zoiets in de toekomst niet meer gebeurt.”

Déjà vu

Het gevecht op de baan tussen Norris en Verstappen deed Wolff verder ook terugdenken aan de titelstrijd tussen de Red Bull-coureur en Lewis Hamilton in 2021. “Dit is een déjà vu voor mij. Alleen gaat het in dit geval niet om ons, maar om Norris. Hoewel de animositeit tussen Norris en Verstappen niet zo groot is als tussen Hamilton en Verstappen, of Red Bull, in 2021.”

De Mercedes-teambaas is zelf wel blij met de rivaliteit tussen Verstappen en Norris. “Voor de show is het geweldig, we hebben er allemaal profijt van, ook ik als mede-eigenaar van een team”, vervolgt Wolff. “Als de show goed is, dan volgen de zaken vanzelf. In Mexico was er voor elk wat wils. De prestaties van Sainz, de ondermaatse prestaties van Leclerc, de non-performance van Pérez, ongelukken die de meningen doen polariseren, onze coureurs als felle concurrenten. Maar onze topprioriteit is winnen.”

Geen gevaar vanuit Red Bull?

Wolff voorspelt echter dat dat laatste nog wel eens lastig gaat worden in Brazilië, maar noemt opvallend genoeg niet Red Bull als potentieel gevaar. “We weten dat het moeilijk wordt om de concurrentie aan te gaan met de Ferrari’s en de McLarens (in Brazilië, red.), die er de afgelopen races sterk uitzagen”, analyseert Wolff in de voorbeschouwing. “We zullen er echter hard aan blijven werken en zullen tijdens het weekend zien wat onze relatieve prestaties zijn.”

