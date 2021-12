Even leek het erop dat Max Verstappen de poleposition zou pakken in Saoedi-Arabië, maar het is zondag Mercedes dat op de eerste startrij staat. Toto Wolff denkt is blij met dat resultaat, maar vermoedt dat Red Bull veel focus heeft gelegd op de kwalificatie, waardoor Mercedes in de race mogelijk een ‘klein voordeel’ heeft.

Verstappen was op weg naar wat een zekere poleposition leek, maar in de allerlaatste bocht toucheerde hij de muur en hij moest daardoor genoegen nemen met de derde startplek. Daardoor staan beide Mercedessen weer op de eerste startrij, met Lewis Hamilton op de pole.

“De Formule 1 zit vol verrassingen”, zegt Wolff na de kwalificatie bij Sky Sports, wetende dat het zomaar anders had kunnen zijn. “Zij hadden een zeer dominant pakket en konden hun banden binnen een ronde op temperatuur krijgen, daar slaagden wij niet in. Hij zat er een halve seconde onder en we leken de pole kwijt te raken. We eindigden uiteindelijk als eerste en tweede, dat is een zeer groot voordeel voor morgen maar dit is gewoon krankzinnig.”

“Ik hoop dat we dit morgen kunnen vasthouden”, vervolgt Wolff, die vermoedt dat Red Bull zich vooral op de kwalificatie heeft gefocust. “Dat is waarom zij de banden zo snel op temperatuur konden krijgen, als wij morgen dat kleine voordeel hebben, wie weet.” De eerste startrij is natuurlijk de ideale situatie voor Mercedes, maar helemaal tevreden is Wolff niet. “We hadden verwacht dat we een groter voordeel zouden hebben. We hebben een snelle auto en snelle bochten liggen ons goed. Austin had ons beter moeten liggen en in Brazilië waren wij ineens heel goed. Dit seizoen zit vol verrassingen.”

Verstappen start dus derde, maar heeft eerder dit seizoen al laten zien dat hij bij de start plekken kan winnen. “Hij moet er gewoon voor gaan”, aldus Wolff. “Als hij na de derde bocht nog steeds derde ligt, dan is dat een groot nadeel voor hem. Hij moet voorbij Lewis en Valtteri zien te gaan, we zullen ervoor vechten”, besluit de Oostenrijker.