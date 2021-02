Wolff: ‘De jeugd heeft de toekomst, maar voor 2022 eerst met Hamilton en Bottas in gesprek’

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft twee zitjes vrij voor 2022 en lijkt daarbij op twee gedachten te hinken. Aan de ene kant ‘heeft de jeugd de toekomst’ volgens de Oostenrijker, maar uit loyaliteit en respect wil hij eerst met zijn huidige coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas om de tafel.

Gek is dat niet: Hamilton is een zevenvoudig kampioen die zes van zijn titels voor Mercedes’ fabrieksteam heeft gewonnen, terwijl Bottas sinds 2017 zijn trouwe secondant is en in 2019 en 2020 vice-kampioen werd.

Beide coureurs beschikken over een contract dat eind 2021 afloopt, met dat van Hamilton dat na lang onderhandelen pas vorige week getekend is. Hoewel Wolff al openlijk gezinspeeld heeft op een langer Mercedes-verblijf voor Hamilton, moet de Brit volgens hem eerst zelf ‘beslissen wat zijn toekomst is’.

“Tegelijkertijd moeten we als team natuurlijk ook beslissingen maken over wat wij qua coureurs willen”, benadrukt Wolff. “Voor en tijdens 2021, zullen Lewis en Valtteri in elk geval onze volledige steun krijgen”, vertelt hij Formula1.com.

“Als we straks verder gaan kijken, naar 2022 en daarna, zullen onze eerste gesprekken ook met Lewis en Valtteri zijn. Dit uit loyaliteit en integriteit, wat belangrijke waarden voor ons zijn. Aan de andere kant hebben jonge coureurs de toekomst, dus we moeten ook afwegen wat we willen met oog op de toekomst.”

De 36-jarige Hamilton en 31-jarige Bottas zijn immers niet de jongste coureurs meer, terwijl Mercedes met de 22-jarige George Russell nog wel een jong talent in de boeken heeft staan. Het is verder geen geheim dat Wolff gecharmeerd is van Max Verstappen, de 23-jarige Nederlandse Red Bull-rijder.

