Mercedes en teambaas Toto Wolff zijn dit jaar, in Wolffs eigen woorden, ‘flink wakker geschud’. Toch twijfelt de Mercedes-topman er niet aan dat het merk met de ster zal terugkeren aan de Formule 1-top. “We moeten vooral geen gekke dingen gaan doen.”

In klein comité met onder meer FORMULE 1 Magazine erkent Wolff daarbij dat Mercedes ‘op verschillende vlakken de bal heeft laten vallen’. “We moeten nederig zijn en moeten ons herpakken”, beseft hij, al houdt de vijftigjarige Oostenrijker vertrouwen in zijn organisatie. Het speerpunt daarvan? De vaak aangehaalde ‘no blame-cultuur’ binnen Mercedes, Wolffs stokpaardje.

“Als er iets misgaat, geven wij de schuld aan het probleem, niet de persoon”, licht Wolff dat toe. Het was volgens hem dé pijler onder de dominante jaren, en is waar Mercedes nu op bouwt om terug aan de top te komen. “Juist nu moeten we uitzoeken wat beter kan en risico’s nemen: daar zijn we bij Mercedes altijd sterk in geweest.” Wat Mercedes wel heeft geleerd: “Dat winnen niet vanzelfsprekend is.”

“We moeten vooral geen gekke dingen gaan doen”, doelt hij er ook op dat er volgens hem geen cultuuromslag nodig is na het teleurstellende 2022, met vooralsnog nul overwinningen en slechts een derde stek bij de constructeurs. Dat is inderdaad wel even een lesje in nederigheid, na zeven rijders- en acht constructeurstitels op rij, met telkens talloze zeges.

Mercedes beschikt, benadrukt Wolff, nog altijd over alle ingrediënten die tot dat succes hebben geleid. “De puzzel is compleet. De reden dat we dit jaar niet naar verwachting hebben gepresteerd, is dat we de puzzelstukjes niet goed hebben gelegd.” Zaak is nu rustig te blijven, de rug te rechten en hard te werken. Zelfverzekerd: “Geloof me, dit is niet het einde van onze hegemonie, dit is slechts een onderbreking.”

