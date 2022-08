Mercedes-teambaas Toto Wolff en Red Bull-teambaas Christian Horner laken het gebrek aan loyaliteit van Alpine-reserve Oscar Piastri. Wolff vindt dat juniorprogramma’s gerespecteerd moeten worden terwijl Horner stelt dat Alpine na alle investeringen op de diensten van de Australiër moet kunnen rekenen.

Piastri lijkt op weg naar McLaren nadat hij eerder nog door Alpine was aangekondigd als vervanger van Fernando Alonso, die op zijn beurt naar Aston Martin verkast. Alpine is ervan overtuigd dat Piastri een contract heeft getekend voor 2023, maar dat ontkende de reservecoureur stellig. De kwestie ligt nu bij FIA’s Contract Recognition Board, dat moet beslissen of Alpine of McLaren gelijk heeft.

‘Piastrigate’, zoals de kwestie ook wel genoemd wordt, leidde niet alleen tot verontwaardiging bij fans, maar ook bij teambazen. Zo ook Mercedes-teambaas Toto Wolff. “Ik heb wel belangrijkere dingen te doen dan te genieten vanaf het balkon zoals in de Muppet Show, toekijkend hoe de show zich voor mijn ogen afspeelt”, grapt Wolff, die weinig respect heeft voor de tweet en beslissing van Piastri. “Het is belangrijk dat juniorprogramma’s gerespecteerd worden.”

“Sommige jongeren moeten opletten op wat zij op Twitter zeggen over multinationals”, vervolgt Wolff. “Maar ik heb geen inzicht in de contracten. Ik geloof in karma. Ik geloof in integriteit. Maar ik ben hier niet om te oordelen omdat ik, zoals ik heb gezegd, de juridische situatie niet ken.”

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner zet zijn vraagtekens bij de houding van Piastri, al geeft hij toe dat hij de situatie ‘niet helemaal begrijpt’. “Contractueel zouden dit soort dingen nooit moeten gebeuren”, meent Horner. “Renault en Alpine hebben in zijn carrière geïnvesteerd, dan moet er wel wat loyaliteit zijn.”

“Ik weet natuurlijk niet wat er contractueel speelt, maar dat hij denkt dat hij volgend jaar niet voor Alpine hoeft te rijden duidt erop dat er iets niet klopt”, voegt Horner toe. “Hopelijk wordt het opgelost. Hij is een geweldig talent en zou op de grid moeten staan.”