Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft Lewis Hamilton gelijk in zijn kritiek die hij op het team heeft geuit. Wolff erkent dat ze ‘gewoon niet competitief genoeg’ waren in de kwalificatie en omarmt de kritiek van Hamilton juist: “Hij is de eerste die erkent dat dingen fout gaan en de eerste die zich dan verontschuldigt.”

Hamilton, die slechts de zevende tijd noteerde, was na afloop van de kwalificatie niet tevreden over de keuzes van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen uitte zijn ongenoegen en gaf aan in gesprek te gaan met zijn engineers, voor wat ‘lastige discussies’. Verder wilde hij niet te veel kritiek uiten op het team; dat zou hij voor ‘achter gesloten deuren’ bewaren. Wolff bevestigt dat hij, samen met Hamilton en de engineers, een ‘zeer productieve en lastige debriefing’ heeft gehad.

Lees ook: Preview: Strijd der kroonprinsen biedt Verstappen unieke kans in duel met koning Hamilton

“Binnen het team kennen we brutale eerlijkheid en transparantie, en we hebben sommige dingen gewoon niet goed gedaan”, erkent Wolff. “Het is nog niet helemaal duidelijk hoe alle afstellingsopties met elkaar samenwerkten, maar ik zou zeggen dat we in geen enkele run genoeg grip hadden wat mogelijk gelinkt kan worden aan de bandentemperatuur”, aldus de Oostenrijker.

“We moeten het analyseren, maar wat vaststaat is dat we gewoon niet competitief genoeg waren”, vervolgt Wolff. “We hebben Lewis niet de juiste auto gegeven om het vertrouwen op te bouwen. De auto had niet de hoeveelheid grip die hij graag zou willen hebben. We hebben allemaal, samen, niet goed genoeg gewerkt.”

Foto: Motorsport Images

Kritiek van Hamilton juist goed

Wolff zegt overigens de kritiek van Hamilton juist te omarmen. “We willen dat onze coureurs hun mening geven en er was veel frustratie”, merkt de Mercedes-teambaas op. “Je weet dat als je hier zevende kwalificeert, je weekend er eigenlijk al zo goed als op zit. Je frustratie uiten is absoluut oké. Niemand in het team zal dat te zwaar opvatten, want we uiten het ook van onze kant.”

Lees ook: Hamilton zal ‘achter gesloten deuren kritisch zijn op het team’

“Hij is de eerste die erkent dat dingen fout gaan en de eerste die zich dan verontschuldigt”, looft Wolff de zevenvoudig wereldkampioen. “Hij doet dat publiekelijk, maar ook privé. Als groep is dat een van de grootste troeven die we hebben, die ons in het verleden ook tot kampioen gemaakt hebben. We kunnen dat accepteren, zonder te klagen”, besluit Wolff.