Ook tijdens de sprintkwalificatie van de GP Miami behaalde Lewis Hamilton wederom niet het gewenste resultaat. Waar de wereldkampioen in Shanghai nog de polepositie pakte voor de verkorte race, start hij in Miami op de zaterdag als zevende. Hamilton zit al langer in zak en as als de nieuwste coureur voor Ferrari, maar kan rekenen op steun uit onverwachte hoek. ‘Ik geloof heel erg dat de magie van Lewis er nog steeds is’, vertelt Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Met zijn achttien jaar en acht maanden werd Andrea Kimi Antonelli op de vrijdag in Miami de jongste polesitter ooit. De jonge Italiaan behaalde de polepositie wel voor de sprintrace, nog niet voor een hoofdrace, maar gaat toch de geschiedenisboeken in. Het was Antonelli echter nooit gelukt, als Lewis Hamilton eind vorig seizoen geen plaats had gemaakt voor de coureur. De zevenvoudig wereldkampioen nam toen na twaalf seizoenen afscheid van Mercedes.

Maar het einde van de samenwerking tussen Hamilton en Mercedes betekende zeker niet het einde van de vriendschap. “Ten eerste wil ik wat krantenkoppen vermijden. We zijn nog steeds goede vrienden met Lewis. Ik heb veel met hem gereisd en ik zie hem nog steeds”, vertelt Toto Wolff in Miami. De Oostenrijker begrijpt de overstap van Hamilton wel. “Lewis had een opfrisser nodig, hij wilde zichzelf opnieuw vinden. Ferrari is iconisch, daar is geen twijfel over mogelijk. Hij kreeg zeker ook voorwaarden die interessant voor hem waren.”

Voor Wolff kwam het vertrek van de wereldkampioen uiteindelijk ook wel goed uit. De teambaas kan nu de jonge Kimi Antonelli alvast een jaartje laten rijpen bij Mercedes, voordat in 2026 het reglement op de schop gaat. “Kimi stond al in de startblokken. Hij zou of dit jaar of volgend jaar een stoeltje hebben gekregen. Nu zal hij (voor 2026, red.) alle circuits kennen, ook waar hij bijvoorbeeld nog nooit is geweest, en dat voelde als de juiste beslissing.”

Behalve een sprintzege tijdens de GP China heeft Hamilton in zijn tijd bij Ferrari tot nu toe weinig hoogtepunten beleefd. Wolff is er echter van overtuigd dat zijn oude stercoureur gauw weer zijn ‘magie’ zal vinden. “Het is niet zo dat je de magie hebt in de ene race en dan ineens de magie verliest in de volgende. Ik geloof heel erg dat het er nog steeds is”, steunt de teambaas Hamilton nog altijd. “Ik ben niet helemaal verbaasd dat hij nu die hobbels heeft. Hij was twaalf jaar bij ons. Hij is in een Ferrari gezet, waar zijn teamgenoot al heel lang zit. En zijn teamgenoot is duidelijk een van de allerbeste.”

