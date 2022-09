Toto Wolff heeft dit jaar vast ook wel eens zitten puzzelen waar zijn coureurs na alle gridstraffen voor motorwissels op de grid terechtkomen. De Mercedes-teambaas erkent namelijk dat het huidige systeem te complex is, maar het is volgens hem wel de beste oplossing voor een ingewikkeld probleem.

Dat komt in de eerste plaats, zo legt hij Motorsport.com uit, omdat er nog geen budget cap is voor motoren. “Dus als er dan ook geen gridstraffen zouden zijn voor motorwissels, zou iedereen kwalificatiemotoren maken. En niet slechts vijf stuks, maar twintig!”

“De grote teams en fabrikanten zouden dan uitgeven wat ze willen uitgeven”, weet de Mercedes-teambaas. “Er moeten dus beperkende factoren zijn”, schaart Wolff de gridstraffen daar onder. Maar, zo stelt en beantwoordt hij de vraag zelf: “Of het te ingewikkeld is geworden? Dat lijkt me wel zeker.”

De vaak gehoorde suggestie om teams (en dus niet coureurs) punten in mindering te brengen bij motorwissels, werkt volgens hem ook niet. “Dan blijf je motoren wisselen en neem je die minpunten bij de constructeurs voor lief, want win je de rijderstitel omdat je coureur elke race een nieuwe motor heeft.”

Het is zo volgens Wolff wachten op een budgetplafond voor motoruitgaven dat het wisselen van motoren mogelijk aan banden legt. Tot die tijd moet het huidige straffensysteem het maar doen. “Je moet iets hebben dat ons beperkt. Anders blazen we elke week een motor op om er een week later een in te hangen die drie tienden sneller is.”

