Mercedes heeft dan wel afgezien van het beroep, toch denkt teambaas Toto Wolff dat zijn team sterk had gestaan in die zaak. Dusdanig dat hij het als een ‘bijna gegarandeerd succes’ omschrijft.

Mercedes diende na afloop van de titelbeslissende race in Abu Dhabi twee protesten in. Het team beschuldigde Max Verstappen ervan dat hij tijdens de safety car zou hebben ingehaald terwijl zij ook protest aantekende tegen de procedure in die safety car-fase. Beide protesten werden afgewezen, al overwoog Mercedes in beroep te gaan tegen dat besluit.

Donderdagochtend maakte Mercedes bekend af te zien van een beroepszaak. De toezegging van de FIA, dat met een gedetailleerde analyse van de slotfase komt, heeft daarbij geholpen. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff had zijn team echter een goede kans om de beroepszaak te winnen.

“We geloofden dat we een sterke zaak hadden en als je naar de juridische kant kijkt, als het in een gewone rechtszaal beoordeeld zou worden, dan was het bijna gegarandeerd dat wij hadden gewonnen”, stelt Wolff tegen The Race. “Het probleem zit ‘m in de manier waarop de FIA International Court of Appeal gestructureerd is. De FIA kan niet echt haar eigen huiswerk nakijken en er is een verschil tussen gelijk hebben en gerechtigheid krijgen. Daar valt dus een les uit te leren: hoe kunnen we in het vervolg verzekeren dat in dit soort situaties de juiste beslissingen worden genomen?”

Wolff acht de kans groot dat Mercedes een beroepszaak had gewonnen, maar gelooft niet dat het een effect zou hebben gehad op de uitslag. Hij benadrukt nog dat zowel hij als Lewis Hamilton het kampioenschap niet in de rechtszaal wil winnen, maar: “Zondag is ons diep onrecht aangedaan”, aldus Wolff. “Het was niet zomaar een slechte call. Het was freestylen met de regels en dat liet Lewis als sitting duck achter.”

