Toto Wolff denkt dat Lewis Hamilton het aan de halo te danken heeft dat hij op wat spierpijn na ongeschonden door zijn botsing met Max Verstappen is gekomen. “De halo heeft zijn leven gered.”

Dat verklaart Wolff onomwonden in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Zonder de beschermring om de cockpit, zegt Wolff, ‘was dit een vreselijk ongeluk geweest waarvan ik niet aan de consequenties wil denken’. De Red Bull van Verstappen eindigde immers bovenop de Mercedes van Hamilton.

Lees ook: Wolff: ‘Dit was een tactische overtreding, Max moet gezien hebben dat het mis ging’

Volgens Wolff gaat het er ‘hard en intens aan toe’ tussen Hamilton en Verstappen. Eerder dit jaar ging het ook al mis tussen de twee. In Silverstone, in de razendsnelle Copse-bocht, raakten ze elkaar, waarna Verstappen hard in de barrière klapte. De Nederlander moest toen uit voorzorg naar het ziekenhuis voor checks en was flink beurs.

Lees ook: Verstappen had meer ruimte verwacht van Hamilton: ‘Hij bleef knijpen’

Hoewel Wolff de schuld voor het incident in Monza grotendeels in Verstappens schoenen schuift, roept hij de stewards op om tot een duidelijk oordeel te komen. “De stewards moeten ingrijpen. Anders is de vraag enkel hoeveel ongelukken we nog willen zien in de toekomst.”

De halo heeft volgens Wolff het leven van Hamilton gered. Foto: Peter van Egmond.

FORMULE 1 nr. 11/12 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!