Mercedes-teambaas Toto Wolff houdt zijn team en stercoureur Lewis Hamilton de hand boven het hoofd na de voor de kampioensformatie in het water gevallen kwalificatie op het natte Sochi Autodrom. ‘Ik heb geen fouten gezien, dit was gewoon ongelukkig’.

Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas eindigden de kwalificatie als vierde en zevende, nadat ze zowel de vrije trainingen als Q1 en Q2 telkens als eerste en twee hadden afgesloten. Aan het eind van Q3 switchte Mercedes echter te laat naar slicks, waarna Lando Norris, Carlos Sainz en George Russell de eerste drie plekken pakten. Hamilton maakte zijn leven er daarbij niet makkelijker op door zijn voorvleugel voor zijn bandenwissel stuk te rijden op de pitmuur.

“Heel ongelukkig”, omschrijft Wolff de samenloop van omstandigheden die ervoor zorgde dat de eerste startrij verloren ging tegenover Sky Sports. “Dit is, denk ik, geen situatie waarin je kan zeggen ‘we hebben een fout gemaakt’. Het is verder ook niet zo dat de coureurs hier een rol in hebben gespeeld”, verduidelijkt de Oostenrijker in Duitse dienst.

‘Geen glazen bol’

Sterker, vooral de timing zat Mercedes tegen, zegt Wolff. Hamilton en Bottas gingen vroeg naar buiten terwijl de baan opdroogde en hadden aan het eind geen tijd meer op op slicks meer dan één opwarmrondje te doen. “Zelfs als Lewis de muur niet had geraakt, hadden we daar geen tijd voor gehad”, legt Wolff uit. “Vandaar dat ik ook niet van fouten wil spreken.”

Als hij terug in de tijd kon gaan, zou Wolff dat misschien kunnen veranderen. Maar ja: “Niemand heeft een glazen bol. Het is erg jammer, want dit heeft ons de eerste en tweede plek op de grid gekost.” Toch is er nog niks verloren, bezweert Wolff. “Lewis kan zeker nog winnen vanaf zijn startplek, dus dat moet ook het doel zijn. Voor Valtteri moet het podium ook makkelijk haalbaar zijn vanaf de zevende startplaats.”

