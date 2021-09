Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt na de Grand Prix van Nederland vooral terug op de belangrijke kwalificatie van zaterdag, waar het team volgens hem ‘de helft van de race’ heeft verloren. Hij geeft toe dat ze vandaag ‘niet goed genoeg’ waren om Max Verstappen in zijn thuisrace te verslaan.

“Het was een lastige race”, zegt Wolff na afloop van de Grand Prix van Nederland. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas konden in de Grand Prix van Nederland geen strategisch voordeel pakken om zo Verstappen van een thuiszege te weerhouden. “We hebben gisteren de helft van de race verloren. Max had een goede kwalificatie en een goede start. We moesten toen wat proberen met de strategie. We waren gewoon niet goed genoeg in de race. Ik denk dat we er qua snelheid wel hadden kunnen staan, maar als je tweede bent, ben je hoe dan ook de verliezer.”

Uiteindelijk werd Hamilton in de slotfase van de race nog naar binnen gehaald voor een pitstop om zo de snelste raceronde terug te pakken van teamgenoot Valtteri Bottas. Die derde pitstop had er hoe dan ook kunnen komen, merkt Wolff op, maar dat zou geen voordeel opleveren. “Het risico was dan wel dat we Max het gat zouden geven zodat hij voor de snelste ronde kon gaan. De planner gaf niet aan dat we hem zouden inhalen. Hij had hem makkelijk achter zich kunnen houden, want hij lag drie seconden voor.”

Het verschil tussen Verstappen en Hamilton bedraagt nog altijd drie punten, maar nu in het voordeel van de Nederlander. Bij de constructeurs staat Mercedes nu twaalf punten voor op Red Bull, maar met nog negen races te gaan weet ook Wolff dat dit nog geen betekenis heeft. “Drie punten maken weinig verschil, zo ook voor het constructeurskampioenschap. We hebben nog veel races te gaan. We gaan vechten met alles wat we hebben”, blikt Wolff alvast vooruit op de volgende races.

Foto: BSR Agency