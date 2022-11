Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er dit jaar meer vrede mee dat zijn team zowel de coureurs- als constructeurstitel misliep dan vorig jaar. Hij vond de manier waarop Mercedes in 2021 de titel misliep ‘veel erger’.

Mercedes streed vorig jaar tot aan de laatste race met Red Bull en Max Verstappen om de titels. Lewis Hamilton en Verstappen gingen met een gelijke stand de laatste race tegemoet en lang leek het erop dat Hamilton zijn achtste titel zou pakken, maar door de safetycar in de slotfase viel het toch de kant van de Nederlander op.

Na dat seizoen hoopte Mercedes met de nieuwe technische regels dit jaar terug te slaan, maar daar kwam het niet van. Het team moest genoegen nemen met podiumplekken en was met name aan het begin van het seizoen niet vooruit te branden. Naarmate het seizoen vorderde werd de W13 steeds sneller, maar de titel was te hoog gegrepen.

Voor Wolff staat hoe dan ook vast dat het mislopen van de titel dit seizoen minder pijnlijk is dan vorig jaar. “Vorig jaar was veel erger”, zegt Wolff. “De situatie, die ene race… Het was veel erger dan dit hele seizoen omdat het we vorig jaar niet door onze schuld misliepen. Dit jaar verloren we het op basis van verdienste, we waren gewoon niet goed genoeg.”

“We wisten vanaf het begin al dat de auto niet goed genoeg was”, vervolgt Wolff. “We pakten het langzaam maar gestaag, laag voor laag aan en net als je denkt dat je het probleem hebt opgelost, komt het volgende probleem om de hoek kijken.”

Mercedes begon vervolgens op basis van de data te kijken op welke circuits ze sterk zouden zijn. Dat was in Mexico en Brazilië het geval, maar van Abu Dhabi wist het team al dat het een gevalletje ‘schadebeperking’ zou worden.

“En we weten dat het aan ons lag”, geeft Wolff toe. “Vorig jaar was niet onze schuld,” doelt de Oostenrijker op de dramatische titelbeslissende race in Abu Dhabi, “maar dit jaar was het onze schuld. We weten dat we het niet bij het juiste eind hadden, we beseffen dat andere teams het dit jaar beter hebben gedaan. Dit seizoen was een absolute meritocratie.”

Foto: Motorsport Images