Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt Monaco een ‘fantastische locatie’ voor een Formule 1-race, maar is ook van mening dat de Formule 1 naar de lay-out moet kijken om meer spektakel te bieden: “Het zou geweldig zijn als het racen zelf op dat niveau zou kunnen komen.”

“Dat was een gebruikelijke chaotische race in Monaco”, blikt Wolff terug. “En het was opnieuw een les dat we naar de lay-out van dit circuit moeten kijken, zodat coureurs hier niet in een optocht vijf seconden van de pace kunnen rijden”, lijkt Wolff te doelen op Fernando Alonso, die een stuk langzamer reed dan hij kon om zijn banden te sparen. Hij hield daarbij een flink deel van de grid, waaronder Lewis Hamilton, op.

“Het is een fantastische locatie en een spektakel, maar het zou geweldig zijn als het racen zelf op dat niveau zou kunnen komen”, stelt Wolff. “Zo lang als deze race duurde, met alle vertragingen en onderbrekingen, voelde het meer als een NFL-wedstrijd dan een Grand Prix. Maar ik weet ook niet of er veel anders had gekund.”

Na de race lieten George Russell en Lewis Hamilton weten dat ze niet blij waren met het uitstellen van de start, maar Wolff vindt dat de wedstrijdleiding juist wat lof verdient. “Ze moesten een lastige situatie managen. De stortregens en de problemen met de verbinding voor de tv-uitzending zorgden ervoor dat we niet konden racen.”

Toen de race dan van start ging, was het een ‘sterke middag’ voor Russell en een ‘zeer frustrerende’ voor Hamilton, aldus Wolff. “Hij zat eerst achter Esteban (Ocon, red.), die bestraft werd voor het incident, toen had je de langzaam rijdende Alonso. Als dat niet zo was geweest, dan had Lewis kunnen strijden met Lando (Norris, red.) en George. Het was een goede reminder dat baanpositie hier alles is. We zijn het derde snelste team, we hebben veel belangrijke lessen geleerd over de auto. Dat is de basis voor het opbouwen van onze performance om weer vooraan mee te doen”, besluit de Mercedes-teambaas.

Foto: Motorsport Images