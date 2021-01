Wolff: ‘In 2020 miste ik Lauda misschien nog wel meer’

Toto Wolff verloor in 2019 zijn goede vriend en collega Niki Lauda, die op 70 jarige leeftijd overleed. Vorig jaar had hij het er al zwaar mee, maar dit jaar had hij het nog wat moeilijker. “Ik kreeg aan het einde van 2019 het besef dat hij niet meer zou terugkeren.”

Toto Wolff en Niki Lauda traden allebei in dienst bij Mercedes in 2013 en al snel werden de twee vrienden. “Met hem reisde ik naar alle circuits, hadden we elke dag discussies en ook aten we elke dag samen”, vertelt Wolff in een interview met Formula 1. “Hij verliet altijd het circuit rond 16:00 uur in de middag en tegen 20:00 aten we pas. Hij wachtte iedere keer op mij en dan verveelde hij zich”, herinnert de CEO van Mercedes.

Maar in 2018 kreeg de drievoudig wereldkampioen gezondheidsproblemen. Hij was sinds zijn befaamde crash op de Nordschleife in 1976 longpatiënt en op vakantie had hij een longinfectie opgelopen en onderging hij een longtransplantatie. In eerste instantie leek dat te helpen, maar al snel ging zijn gezondheid achteruit en op 20 mei overleed hij.

“Dat was een grote shock”, erkent de Mercedes-topman. “Maar ik ging gewoon door met werken en realiseerde me pas aan het einde van het jaar dat Niki niet meer zou terugkeren. Ik mis hem als vriend, maar ook als reispartner en vertrouwenspersoon.”

