Wolff: ‘In 2021 hebben we niets aan de records van dit seizoen’

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat Mercedes in 2021 niets heeft aan de records van dit seizoen. Volgens de Oostenrijker zullen de reglementswijzigingen van 2021 de ‘grootste uitdaging’ bieden voor Mercedes, maar Wolff ziet daarin wel kansen voor het team om zichzelf opnieuw te bewijzen.

Mercedes schreef dit seizoen voor de zesde keer op rij het constructeurskampioenschap op zijn naam, terwijl Lewis Hamilton zijn zesde wereldtitel veroverde. Het Duitse team bleef het sterkste team ondanks de aerodynamische veranderingen in 2017 en de nieuwe regels voor de voorvleugels die dit seizoen zijn geïntroduceerd. Teambaas Toto Wolff verwacht echter dat de grote regelveranderingen in 2021 de grootste uitdaging zullen bieden voor Mercedes.

Lees ook: Bottas: ‘No-brainer om in de toekomst bij Mercedes te blijven’

”2021 wordt een compleet nieuwe uitdaging omdat de reglementen volledig zullen veranderen”, zegt Wolff. ”Wat we vandaag aan aerodynamica op de auto hebben zitten zal in 2021 niet meer te zien zijn. Ik geloof dat het een kans is om te bewijzen dat we goed werk kunnen leveren en reglementsveranderingen kunnen doorstaan en er als beste uit kunnen komen, zoals we dat eerder al hebben gedaan”, aldus de Oostenrijker.

Volgens Wolff weet het team dat niets gegarandeerd is met de nieuwe regels. ”We hebben niets aan de records van dit seizoen voor de komende seizoenen. Het maakt het spannend en ik kijk persoonlijk erg uit naar 2021”, aldus Wolff.

Lees ook: Mercedes: ‘Moeten auto voor 2020 flink sneller maken om Red Bull en Ferrari voor te blijven’