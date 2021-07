Mercedes gaat het GP-weekend van Groot-Brittannië in met een achterstand van 44 punten op concurrent Red Bull, maar ook vol frisse moed. De Duitse renstal neemt belangrijke upgrades mee naar Engeland en rekent ook op het thuisvoordeel van Lewis Hamilton. Met het nieuwe weekendformat staat het team bovendien een spannende nieuwe uitdaging te wachten, denkt Toto Wolff.

“Het eerste weekend met de nieuwe sprintkwalificatie brengt een frisse uitdaging voor alle teams”, zegt Wolff in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. “Met slechts één vrije training van een uur voor de kwalificatie op vrijdag en de afstelling van de auto vastgesteld vanaf het begin van die kwalificatie, is het team dat als eerste op snelheid komt de rest van het weekend in het voordeel.” De Oostenrijker geeft aan dat Mercedes zich op een andere manier zal voorbereiden op het veranderde weekendprogramma. “We zullen onze aanpak en strategie aanpassen om ervoor te zorgen dat we zijn voorbereid op elk aspect van deze nieuwe uitdaging.”

Volgens Wolff beschouwt Mercedes de Grand Prix in Engeland als een tweede thuisrace. “Het circuit ligt op slechts tien minuten afstand van onze fabriek in Brackley”, aldus de teambaas. Toch zal het vooral voor Hamilton een belangrijk weekend zijn. “Dit jaar zullen we voor het eerst over de Hamilton Straight rijden”, vertelt Wolff. “Dat wordt een speciaal moment voor Lewis en het hele team. Ik kan me geen voorbeeld heugen van een nog actieve coureur die op zo een manier door een circuit wordt geëerd.” Volgens Wolff onderstreept het eerbetoon de prestaties van Hamilton binnen en buiten de baan. “Maar ik weet zeker dat hij dit weekend volledig gefocust zal zijn om zoveel mogelijk punten te pakken voor de titelstrijd.”

Ook Valtteri Bottas mag zich volgens Wolff opmaken voor een goed weekend. “Valtteri gaat vol zelfvertrouwen dit weekend in”, zegt hij. “Hij presteerde erg goed in beide races in Oostenrijk, met twee finishes op het podium. Hij staat te popelen om een inhaalslag te maken in het coureurskampioenschap.” Bottas moet deze zomer goed blijven presteren om hoop te houden ook volgend jaar nog onderdeel te zijn van de Zilverpijlen. George Russell aast op zijn stoeltje en volgens de laatste geruchten is de Fin bezig aan zijn laatste seizoen bij Mercedes. Een definitieve beslissing zou echter nog niet zijn gemaakt.

Naast het nieuwe format en het thuisvoordeel, kijkt Wolff vooral uit naar de nieuwe upgrades op de W12. “Silverstone is een ongelooflijk circuit. Het is snel en vloeiend en we hopen dat het beter bij onze auto past dan de Red Bull Ring in Spielberg”, zegt hij. “We hebben ook een paar kleine updates voor de auto en we kijken ernaar uit om te zien hoe die het doen.” Mercedes moet een hoop punten goed maken ten opzichte van Red Bull en hoopt daar dit weekend mee te beginnen. “We weten dat we Lewis en Valtteri de auto moeten geven om te presteren op Silverstone en iedereen bij Brackley en Brixworth werkt keihard om hem te leveren.”