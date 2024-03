Als het aan Toto Wolff ligt, worden de regels voor de verschillende relaties tussen constructeurs zo snel mogelijk aangescherpt. De teambaas voegt zich bij McLaren-CEO Zak Brown, die in de aanloop naar de GP van Bahrein meermaals de bijzondere verhouding tussen Red Bull en zusterteam Visa RB heeft aangekaart. Hij trekt de regels voor constructeurs liever gelijk dan dat deze onder een hoedje mogen spelen.

Wolff zei tijdens een persconferentie in Bahrein dat de regels voor de constructeurs een update nodig hebben. Hij doelt daarmee op het beperken van onderlinge relaties als het gaat om het uitwisselen van onderdelen en kennis. “We moeten zorgen dat iedereen tevreden is met de situatie, we mogen de kleinere teams die dergelijke coöperatie nodig hebben niet buitensluiten”, aldus de Oostenrijker. “In 2026 kunnen we dat resetten.”

De Mercedes-teambaas schiet zichzelf daarmee behoorlijk in de voet. Het is bekend dat de Duitsers onderdelen leveren voor onder andere Aston Martin en Williams. Toch vindt Wolff een gelijk speelveld ogenschijnlijk belangrijker dan winst maken. “We verdienen goed geld aan andere teams, maar ik zou liever zien dat we allemaal onze eigen constructeurs zijn zodat we deze discussies kunnen beëindigen.”

Eensgezindheid

Volgens de teambaas zit de crux niet zozeer in het uitwisselen van info tussen Red Bull en Visa RB, maar dat de teams hetzelfde management delen.” De regels moeten worden aangepast zodat twee constructeurs niet altijd dezelfde stem uitbrengen”, aldus Wolff. “Uiteindelijk is het namelijk één organisatie die voor beide teams de richting bepaald. In een sport met tien teams heb je dan al 20% van de stemmen.”

En de verhouding tussen Mercedes en Williams dan? Stemmen die niet ook altijd in elkaars belang? “Als je naar de statistieken kijkt, zie je dat dat lang niet altijd het geval is”, aldus Toto Wolff. “Ik wil de waarde van Red Bull voor deze sport niet onderschatten, maar 2026 is een mooi jaar om te zorgen dat alle teams op een gelijk speelveld opereren.”

