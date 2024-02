Laurent Mekies heeft gereageerd op het wantrouwen van andere teams over de verhouding tussen Red Bull en Visa RB. Mekies is sinds dit jaar teambaas bij het junior-team van de Red Bull groep. De twee renstallen delen dezelfde eigenaar en hebben plannen gemaakt om in 2024 nog nauwer samen te gaan werken.

Mekies verzekert de concurrentie dat Visa RB en Red Bull “volledig binnen de regels opereren.” Tijdens een persconferentie na VT1 in Bahrein stelde men een hoop vragen over de verhouding tussen beide teams. “Vraag het aan de FIA, wij houden ons aan de regels zoals ze nu geschreven staan”, aldus de Fransman. Hij zou het moeten weten, Mekies was in het verleden werkzaam bij de FIA.

“Alles wat we ondernemen – het vergroten van de infrastructuur, de voorzieningen en het team – staat in het teken van onze onafhankelijkheid”, vervolgde hij. “We zijn hier om te concurreren met andere teams, in zover onze eigen competitiviteit dat toestaat. Natuurlijk is het dan logisch dat Visa RB bepaalde componenten deelt met Red Bull, maar dat brengt de bovenste en de onderste teams ook dichter bij elkaar.”

Wantrouwen bij andere teams

Toen bekend werd dat beide teams nauwer gingen samenwerken, riep dat bij andere teams veel vraagtekens op. Vooral Zak Brown, CEO van McLaren, vond dat de relaties tussen zusterteams aan banden moest worden gelegd. Toen bekend werd dat Visa RB een faciliteit ging bouwen pal naast de fabriek van Red Bull, sloeg de geruchtenmolen verder op hol. De roddel dat het van oorsprong Italiaanse RB zich permanent in Milton Keynes zou nestelen is inmiddels ontkracht.

