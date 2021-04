Toto Wolff maakt zich ‘geen illusies’. Ondanks Hamiltons onverwachte overwinning in de openingsrace van het seizoen, voorspelt de Mercedes-teambaas een lange strijd met Red Bull in 2021. “Dit wordt geen makkelijk seizoen.”

Max Verstappen was tijdens het openingsweekend in Bahrein oppermachtig op vrijdag en zaterdag. In alle vrije trainingen en de kwalificatie was de Nederlander de snelste, maar in de race moest hij Lewis Hamilton voor zich dulden. Mercedes won dus de eerste race van het jaar, maar dat biedt geen garanties voor de rest van het seizoen. Zo vertelt Toto Wolff in zijn vooruitblik op de GP van Imola.

Lees ook: Villeneuve mengt zich in eeuwige discussie: ‘Hamilton beste coureur ooit? Ik weet het niet…’

“Het seizoen is op een spectaculaire manier begonnen en de eerste race was bemoedigend”, vertelt de Mercedes-teambaas. “Hopelijk is dit duel met Red Bull een voorbode op wat we komend jaar gaan beleven.”

Ondanks de overwinning van Lewis Hamilton en de derde plek van Valtteri Bottas bereidt het team uit Brackley zich voor op een lange strijd, waarbij ook in de fabriek vooruitgang zal moeten worden geboekt. “We mogen dan misschien wel gewonnen hebben, we maken ons geen illusies. Dit wordt geen makkelijk seizoen. We zijn in de korte runs nog altijd langzamer dan Red Bull, op dat vlak hebben ze gewoon een voorsprong. We zijn enorm aan het pushen om die achterstand te verkleinen, daar werken we onvermoeibaar aan.”

In Bahrein won Hamilton mede dankzij een gewaagde strategie. Die strategie zal ook in Imola van groot belang zijn, voorspelt Wolff. “Het is er best smal waardoor inhalen moeilijk is. Daardoor ligt er iets meer focus op de strategie en ook de kwalificatie wordt cruciaal”, aldus de Oostenrijker.

Lees ook: 8 vragen die in Imola beantwoord moeten worden