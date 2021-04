De eerste race van het seizoen zit er al lang en breed op. Teams hebben hun kaarten op tafel gelegd en de eerste krachtmetingen boden een inkijkje in wat ons in 2021 te wachten staat. Maar een zwaluw maakt nog geen zomer, dus hopen we in Imola, tijdens de tweede race van het seizoen, antwoord te krijgen op de volgende prangende vragen.

8. Wat kan Vettel laten zien bij Aston Martin?

Sebastian Vettel heeft vorig jaar – op een steekje of twee onder water na – grotendeels stilzwijgend afscheid genomen van Ferrari, waar hij enkele, maar zeker niet voldoende, successen behaalde. Vettel heeft geen serieuze kampioenschapskansen meer gehad sinds hij de Formule 1 met Red Bull tussen 2010 en 2013 domineerde. Sindsdien klinkt de kritiek dat dat tóch vooral aan zijn auto lag steeds luider. Om anderen en zichzelf te bewijzen dat hij die vier wereldtitels op eigen kracht heeft gewonnen, móet hij zijn nieuwe teamgenoot Lance Stroll om de oren rijden. Een tweede debacle zoals in Bahrein kan hij dus niet gebruiken.

7. Hoe goed is AlphaTauri echt?

Pierre Gasly reed in 2020 zijn beste seizoen ooit. Van Red Bull teruggezet naar het zusterteam AlphaTauri, had de Fransman iets te bewijzen en dat deed hij. Met een historische overwinning in Monza liet hij zien een tweede kans te verdienen bij een topteam. De sterke Honda-krachtbron in zijn AlphaTauri kan de auto misschien naar de subtop brengen. Gasly verloor na de herstart in Bahrein zijn voorvleugel en reed daarna eigenlijk een verloren race, maar de negende plaats van teamgenoot en rookie Yuki Tsunoda is hoopgevend.

6. Kan Alonso Alpine aan een podium helpen?

Fernando Alonso is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van de Alpine, zo heeft het Franse team zelf toegegeven – en het ontbreekt de Spanjaard zelf ook zeker niet aan vertrouwen. De veteraan moet zichzelf echter nog wat verbeteren, erkende hij na afloop van de race in Bahrein, waar hij uitviel na remproblemen. Alonso was op dat moment bezig aan een goede race met zicht op een puntenfinish.

5. Is Mazepin goed genoeg voor de Formule 1?

Een rampdebuut, dat kende Nikita Mazepin in Bahrein. De Rus, wiens positie bij Haas al voor het seizoen in twijfel werd getrokken door misdragingen buiten de baan, maakte op de baan ook nog niet bepaald indruk. In Bahrein spinde hij tijdens de kwalificatie bij het aanremmen voor de eerste bocht en tijdens de race kwam hij slechts drie bochten verder. Het leverde hem de bijnaam ‘Mazespin’ op en om te voorkomen dat die blijft plakken, zal Mazepin op het circuit van Imola moeten bewijzen dat hij thuishoort op het hoogste autosportpodium.

4. Kan Russell punten pakken met Williams?

Dat George Russell veel talent heeft, zal niemand nog betwisten na de GP van Sakhir van afgelopen jaar, toen hij de zieke Lewis Hamilton mocht vervangen bij Mercedes. Toch is het de Brit niet gelukt om in twee seizoenen bij Williams ook maar één keer in zijn eigen auto in de top-10 te finishen. In 2020 lag hij, ook op Imola, goed op koers voor zijn eerste punten voor het team uit Grove, maar knalde hij achter de safetycar tegen de vangrail. Reden te meer om dit jaar iets te willen bewijzen.

3. Kan Carlos Sainz het Charles Leclerc lastig maken bij Ferrari?

Vettel wist begin vorig jaar al dat zijn contract bij Ferrari niet verlengd zou worden. Of dat meespeelde in het feit dat hij het vuur niet een moment aan de schenen van Charles Leclerc kon leggen is onduidelijk, maar zeker is wel dat zijn vervanger Carlos Sainz niet naar Ferrari is gekomen om tweede viool te spelen. Sainz brengt op dit moment misschien precies de uitdaging die Leclerc nodig heeft, nu de Monegask minimaal nog een jaar moet wachten tot zijn Ferrari weer een kampioenschap kan winnen. In Bahrein bleef een 1-op-1 strijd nog uit, maar in Italië brengt Ferrari altijd iets extra’s. Stelt dat Sainz en Leclerc in staat om (onderling) echt om iets te vechten dat de moeite waard is?

2. Hoe ver is Bottas bereid te gaan om te bewijzen dat hij geen tweede coureur is?

Valtteri Bottas is het zat dat hij altijd maar tweede moet worden bij Mercedes, De Fin gaf in het laatste seizoen van Netflix’ Drive to Survive aan dat Mercedes zonder het zelf door te hebben misschien wel degelijk een systeem met een eerste en tweede coureur hanteert. In Bahrein was Bottas het niet eens met meerdere strategische keuzes die de Duitse renstal voor hem maakte. Als het Bottas menens is dat hij wereldkampioen wil worden, zal hij in Imola moeten laten zien zijn eigen plan te kunnen trekken.

1. Is Verstappens Italiaanse vloek opgeheven?

In Bahrein was Max Verstappen heer en meester in alle drie de vrije trainingen en de kwalificatie. Maar toen het aankwam op de race liet hij zich verrassen door een strategisch sterke race van Lewis Hamilton. Die fout zal Red Bull aan de pitmuur niet nog een keer maken. Verstappen weet dat ook met de stappen die zijn team heeft gezet, niets minder dan perfectie nodig is om Mercedes te onttronen. Vorig jaar reed Verstappen een goede wedstrijd in Imola totdat een klapband een einde maakte aan zijn race. In geen enkele van de drie races in Italië behaalde hij de eindstreep. Verstappen leek zo wel vervloekt. Dit jaar hoopt hij natuurlijk wel te finishen – en het liefst als eerste, als dat even kan.

