Mercedes staat er volgens teambaas Toto Wolff nu stukken beter voor dan voor de zomerstop. De Oostenrijker ziet zijn team stappen maken nu ze de auto steeds beter beginnen te begrijpen en ziet de komende zeven races vol goede moed tegemoet.

Het grote voordeel dat Mercedes had ten opzichte van haar concurrentie verdween dit jaar nadat er nieuwe regels werden geïntroduceerd om de hoeveelheid downforce te minderen om zo de druk op de Pirelli-banden te verlichten. Red Bull kwam daardoor veel meer in de buurt van Mercedes en had zelfs enkele races de overhand. Toch lijkt Mercedes op Istanbul Park weer een klasse apart te zijn en staat het er weer beter voor dan vóór de zomerstop. Volgens teambaas Toto Wolff komt dat doordat het team de auto nu steeds beter begint te snappen.

Lees ook: Hamilton heeft vertrouwen in inhaalrace: ‘Waar een wil is, is een weg’

“De regels die aan het begin van het jaar werden ingevoerd creëerden een situatie waarin je een auto hebt die je de afgelopen jaren niet had”, legt Wolff zaterdag na de kwalificatie uit. “Hoe meer we rijden, hoe meer we situaties kunnen simuleren en hoe beter we kunnen presteren. Vandaag hadden we eerste en tweede kunnen staan met een solide marge, maar helaas moet Lewis (Hamilton, red.) naar achteren.”

“Het goede nieuws is dat we de snelheid hebben en er zijn nog zes plus één races te gaan”, vervolgt Wolff. “De auto bevindt zich absoluut in een betere positie dan in de lente en zomer”, oordeelt de Oostenrijker.

Lees ook: Bottas niet bezig met Hamilton helpen: ‘Focus me op eigen race’

Valtteri Bottas mag vanaf pole vertrekken vanwege de tien plaatsen gridstraf voor Hamilton, maar Wolff benadrukt dat de Fin zijn eigen race zal rijden en niet in dienst van Hamilton moet rijden. “Valtteri gaat zijn eigen race rijden”, zegt Wolff. “Dit gaat om de zege, Valtteri’s zege, de zege voor het team en we zullen niemand ophouden.”