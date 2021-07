Ondanks de overwinning van Lewis Hamilton in Silverstone is Toto Wolff op zijn hoede voor Red Bull in Hongarije. De Mercedes-teambaas voorspelt dat het weekend op de Hongaroring ‘een ander verhaal zal zijn’. “Het is een circuit dat onze concurrenten waarschijnlijk beter ligt.”

In zijn gebruikelijke vooruitblik op een GP staat Toto Wolff eerst even stil bij het afgelopen raceweekend. “Iedereen heeft zijn eigen mening over de gebeurtenissen in Silverstone, en het was een zeer polariserend incident. Het belangrijkste is echter dat Max in orde is”, vertelt de Mercedes-teambaas.

Ook de meer dan honderdduizend fans op de tribunes in Silverstone zijn Wolff bijgebleven. “We konden hun energie voelen. Dat maakte het weekend ongelooflijk speciaal.” Mercedes verkleinde haar achterstand naar Red Bull bovendien tot vier punten. “Het was een bemoedigend weekend, de kleine upgrades die we hebben meegebracht werkten goed en we hebben een mooi aantal punten gescoord. Dat momentum willen we vasthouden.”

Dat zal moeten gebeuren op de Hongaroring, een circuit dat Mercedes volgens Wolff minder ligt dan haar concurrenten. “De Hungaroring is een high-downforce, smal en bochtig circuit. Het is een beetje een grote versie van een kartbaan. Hongarije zal dus een heel ander verhaal worden dan de vorige race. Het is een circuit dat onze concurrenten waarschijnlijk beter ligt, maar we zullen alles geven wat we hebben”, aldus de Mercedes-teambaas.

