Lewis Hamilton en Valtteri Bottas die starten op de mediumbanden, Max Verstappen en Sergio Pérez vertrekken op de softs. De Grote Prijs van Hongarije belooft een strategische strijd te worden. Hoewel Red Bull tijdens Q2 gedwongen werd tot een rondje op de zachte band, is dat volgens Wolff daarom niet meteen een nadeel. “Als de race een tweestopper is, kan de zachte band zelfs een voordeel zijn.”

Lewis Hamilton veroverde op de Hungaroring de polepositie, Valtteri Bottas verzekerde zijn team een volledig Mercedes-gekleurde eerste startrij. “Twee auto’s op de eerste startrij, dat geeft ons een voordeel”, is het nuchtere oordeel van Toto Wolff voor de camera van Sky Sports.

Twee auto’s op de eerst startrij is een voordeel, maar ook de banden waarop ze starten zou dat kunnen zijn. Zou kunnen, want volgens Wolff is dat geen zekerheid. “Geen idee waarom Red Bull de zachte band gebruikte in Q2”, vertelt Wolff over de tweede run van Max Verstappen in Q2. Die run op softs was nodig om door te stoten naar Q3, want Verstappens poging op de mediums was slechts goed voor P11 aan het einde van de tweede fase van de kwalificatie.

En dus start zowel Verstappen als Sergio Pérez morgen op de zachte band. Dat lijkt een strategisch nadeel, maar volgens Wolff is dat niet zomaar het geval. “Op zachte band starten kan ook voordeel zijn. Een paar jaar geleden was het hier ook een tweestopper. Dan is de zachte band geen nadeel, het kan zelfs een voordeel zijn. De baantemperatuur loopt hier bovendien hoog op…”, legt Wolff uit.

