Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij met de zege voor Lewis Hamilton in Saoedi-Arabië, maar is niet te spreken over de race zelf. Hoewel deze ‘spectaculair’ was, was het zeker geen goede race, oordeelt de Oostenrijker.

“Nee, ik denk dat dit nog niet voorbij is”, zegt Wolff in gesprek met Sky Sports na de hectische Grand Prix van Saoedi-Arabië. Lewis Hamilton en Max Verstappen moesten zich bij de stewards melden om hun incident in de laatste bocht van het Jeddah Corniche Circuit. “Hij verdiende de zege”, doelt Wolff of Hamilton. “We konden er een paar keer uit liggen. Ik wil hier niet de vuile was ophangen, maar het was spectaculair, maar geen goede race”, vat de Oostenrijker de race samen.

Wolff krijgt bij Sky vervolgens het incident tussen Hamilton en Verstappen voorgeschoteld. Analist en oud-Formule 1-coureur Damon Hill vond het eerst een braketest van Verstappen, maar veranderde later toch van gedachten. Is dat voor Wolff ook het geval? “De telemetrie toont aan dat hij (Verstappen) afremt, dan weer gas geeft, en dan weer afremt”, legt Wolff uit bij het zien van de beelden.

Volgens hem was een ‘verkeerde volgorde van berichten’ de oorzaak van het incident. Hamilton kreeg immers pas na de tik van zijn team te horen dat Verstappen de plek zou teruggeven. “Nee, hij wist het niet”, benadrukt Wolff. Ook voor de Mercedes-teambaas was het een wat rommelige race. “Het was zo intens, die aaneenschakeling van momenten, ik moet er nog naar kijken.”

Foto: Motorsport Images

Wolff hoopt op net einde van seizoen

Gevraagd of het incident ook mogelijk een misverstand was, antwoordt Wolff: “Absoluut. Maar de stewards moeten naar de telemetrie kijken en beoordelen of het verwarring was. Als de coureurs niet op de juiste manier op de hoogte zijn gesteld, dan gaat dat een belangrijke rol spelen”, verwacht de Oostenrijker.

Wolff vindt het belangrijk dat de stewards vooral het rijgedrag van vandaag moeten bestuderen. “Het rijden zelf moet beoordeeld worden”, stelt Wolff. “Het is hard, misschien wel over de limiet. We willen een net kampioenschap, moge de beste winnen. Als dat Max is, dan heb ik daar vrede mee. Maar het moet gewoon eerlijk verlopen.”

Voor Hamilton was de zege en de snelste raceronde het best mogelijke scenario. Daarmee heeft hij namelijk evenveel punten als Verstappen met alleen nog de race in Abu Dhabi te gaan. Een voordeel voor Hamilton is er echter niet, denkt Wolff. “Hij (Verstappen) heeft meer zeges, dus dat is nog een voordeel. Maar ik zeg niet dat deze race consequenties zal hebben. Het is belangrijk dat we een geweldige afsluiting van het seizoen hebben met twee coureurs die tegen elkaar racen.”