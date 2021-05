Zes mensen hebben al getekend en er komen dus nog enkelen bij, Red Bull is druk met het werven van Mercedes-mensen om over te stappen naar het motorproject van de renstal in Milton Keynes. Mercedes-baas Toto Wolff had het verwacht en reageert dan ook koeltjes. “Niet meer dan normaal.”

Red Bull Powertrains, het nieuwe paradepaardje van de energiedrankenfabrikant, moet het Honda-project gaan overnemen en omvormen tot een eigen F1-motortak van het team. Daarvoor is kennis en kunde nodig en die is er genoeg in het naastgelegen Brackley, weet ook Wolff. “Het ligt voor de hand dat je een motorfabriek voor de Formule 1 in Engeland wil beginnen, waar er maar één van is en dat zijn wij.”

Lees ook: Honderden sollicitaties bij Red Bull: ‘Meeste talent zit nou eenmaal in Engeland’

Wolff wijst er nog maar eens op dat zijn team nu met 15 vertrokken leden niet meteen om zal vallen. “We hebben zo’n 900 werknemers, als je er 15 weet over te halen, is dat vrij normaal. Ze zitten vooral achter productiemensen aan, ze zijn een bedrijf aan het opbouwen. Ik moet credits geven aan het project, het is als de beklimming van de Mount Everest. Ik zou graag willen vechten tegen een motor van Red Bull.”

Volgens de Oostenrijker heeft Red Bull flink aan de boom geschud in Brackley: “Ik denk dat ze zo’n 100 mensen hebben benaderd, 15 hebben toegehapt. Je kan het salaris wel verdubbelen maar als je moet gaan verdriedubbelen, dan is er geen beginnen aan.”

“Ik respecteer een ieder die een bedrijf probeert op te bouwen, het is nog geen tijd om wraak te nemen.” Volgens Wolff is het werkplezier er dit jaar niet minder om bij Mercedes, ook mede door de spannende openingsfase van het seizoen. “We hebben een interessant fenomeen waargenomen. Er is zó veel plezier in het team, zoveel hebben we in jaren niet gehad. Het deed me denken aan 2013 toen we nog iets achter lagen op de concurrentie, de jacht. Het komt allemaal terug, iedereen is gelukkig en opgetogen.”

Lees ook: ‘Onrust bij Mercedes na vertrek Hodgkinson naar Red Bull’