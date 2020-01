Wolff: ‘Overlijden van Lauda heeft het seizoen overschaduwd’

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat het overlijden van Niki Lauda het seizoen heeft overschaduwd. Wolff wil daardoor dan ook niet praten over de beste momenten van het seizoen.

In voorbereiding op de Grand Prix van Monaco kwam het nieuws dat Niki Lauda op 70-jarige leeftijd was overleden. De racelegende was een belangrijk onderdeel van het Mercedes-team. In Monaco reed het team met een rode halo en één rode ster op de motorkap als eerbetoon aan de Oostenrijker, die in de paddock altijd te herkennen was aan zijn rode pet. Volgens Wolff heeft het overlijden van Lauda het seizoen overschaduwd.

”Ik wil niet over de beste momenten praten omdat Niki’s overlijden dat allemaal overschaduwt”, zegt Wolff tegen Crash.net. ”Dat is een beetje het grote thema van dit seizoen voor ons. Natuurlijk zijn we erg dankbaar dat we het kampioenschap hebben gewonnen, maar dit ene moment overschaduwt gewoon al het andere”, aldus de Mercedes-teambaas.

‘Sensationeel goed rijdersduo’

Mercedes pakte dit seizoen voor de zesde keer op rij de constructeurstitel, terwijl Lewis Hamilton zijn zesde wereldtitel veroverde. De Brit won elf van de 21 races en in slechts zes races stond er géén Mercedes op de hoogste trede van het podium. Wolff is dan ook zeer te spreken over het Mercedes-duo Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

”Lewis en Valtteri werken heel goed samen. Ze pushen elkaar. Ze hebben allebei een goed jaar gehad. Lewis werd natuurlijk kampioen, maar Valtteri zat altijd dichtbij”, aldus Wolff, die constateert dat Bottas in 2019 is gegroeid en is de dynamiek tussen de twee coureurs ‘heel positief’ voor Mercedes. ”In die zin hebben we een sensationeel goed rijdersduo met oog op wat voor ons ligt.”

